Россельхознадзор сообщил о ввозе в страну второй партии яиц

Вторая партия яиц поступила в Россию из Азербайджана, сообщил вечером 23 декабря Россельхознадзор. Согласно данным ведомства, в страну поступило более 300 тысяч яиц.

"21 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", — рассказали в ведомстве.

Первая поставка азербайджанских яиц состоялась 19 декабря. Тогда в Россию ввезли 36 тонн этого продукта.

Проблема повышения цен на яйца занимает россиян в последнее время. Соответствующий вопрос поднимался во время прямой линии президента Владимира Путина. В начале этой недели пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказал мнение, что старания правительства и Минсельхоза стабилизировать стоимость яиц увенчались успехом. За прошедшую неделю они подорожали на 4,62 %.

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