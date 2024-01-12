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Новости 20:55

Врач Льва Рубинштейна опроверг сообщения о смерти поэта

фото ЗакС политика Врач Льва Рубинштейна опроверг сообщения о смерти поэта

Лечащий врач и близкие поэта Льва Рубинштейна опровергли информацию о смерти поэта, об этом 12 января сообщил The Blueprint.

По данным издания, сейчас врачи активно борются за его жизнь. 

Ранее во многих СМИ появилась информация о том, что поэт скончался в больнице.

Напомним, что Льва Рубинштейна в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Москвы после ДТП с его участием. Мужчина попал под машину, медики диагностировали черепно-мозговую травму.

Рубинштейн не только писал стихотворения, но также неоднократно посещал митинги, громкие судебные заседания и подписывал письма в поддержку заключенных.

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот видео)


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