Врач Льва Рубинштейна опроверг сообщения о смерти поэта

Лечащий врач и близкие поэта Льва Рубинштейна опровергли информацию о смерти поэта, об этом 12 января сообщил The Blueprint.
По данным издания, сейчас врачи активно борются за его жизнь.
Ранее во многих СМИ появилась информация о том, что поэт скончался в больнице.
Напомним, что Льва Рубинштейна в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Москвы после ДТП с его участием. Мужчина попал под машину, медики диагностировали черепно-мозговую травму.
Рубинштейн не только писал стихотворения, но также неоднократно посещал митинги, громкие судебные заседания и подписывал письма в поддержку заключенных.