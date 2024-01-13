Пожар в складском здании на Московском шоссе тушат при помощи двадцати машин

На юге Петербурга вспыхнул сильнейший пожар: горит здание склада Wildberries по адресу Московское шоссе, 153.

Огонь, как сообщает региональное управление МЧС, охватил площадь в тысячу квадратных метров. Возгорание получило повышенный ранг №2.

О пострадавших пока ничего официально не говорится. Пламя тушат 83 специалиста. Задействовано двадцать пожарных расчетов.

Издание RusNews отметило, что накануне в этом здании был организован профилактический рейд силовиков. Их визит случился после драки с использованием холодного оружия.

Фото: ЗАКС.Ру