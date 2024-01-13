Из-за ударов по Йемену Володин обвинил Байдена в "хватании за власть"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ракетные обстрелы Йемена, о которых стало известно накануне. В случившемся он винит президента США Джозефа Байдена, у которого, по оценкам Володина, снижается рейтинг перед новыми выборами. В представлении единоросса, Байден всеми доступными способами пытается удержаться на своем посту. Сегодняшняя ситуация на Украине, по мнению российского государственного деятеля, тоже не может устраивать американского президента, из-за чего был создан новый очаг напряжения.

"Если США — правовое государство, Байден должен быть привлечён к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Накануне в связи с военными действиями в Йемене Росавиация запретила отечественным воздушным судам летать над этой страной Аравийского полуострова.

фото: Telegram-канал Вячеслава Володина