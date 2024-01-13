Агапитова и глава Адмиралтейского района договорились не обижать инвалидов

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова и глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук рассмотрели жалобу одного из местных жителей, недовольного соседством с организацией инвалидов "Родничок надежды". Чиновники посетили общественников, занимающих помещения в доме 17-19 по Английскому проспекту, чему посвящен отчет на сайте омбудсмена.

Президент организации рассказал о регулярных оскорблениях и претензиях, с которыми сталкиваются он и подопечные. Более того, по его словам, инвалидам запретили оставлять машины во дворе. Узнав об этом, глава районной администрации возмутился.

"Я вам слово даю, что разберемся с этим безобразием! Не дадим инвалидов в обиду! Это земля города, какие парковочные места жильцов!", - приводятся слова Оверчука.

Агапитова присоединилась к его позиции. Правозащитница призналась, что ей не очень приятно связываться с теми, кто враждебно настроен к людям из-за их инвалидности.

фото: upchspb.ru