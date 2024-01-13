В Петербурге задержали еще одного предполагаемого поджигателя покрышек

Петербургские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобильных покрышек, который случился в парадной одного из домов по улице Кржижановского в конце декабря. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Предполагаемым исполнителем преступления стал 33-летний уроженец Пермского края. Его преследуют по делу об умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

Об инциденте в полицию заявили два жильца дома. Пожар пришлось тушить им самим. Теперь правоохранители пытаются выяснить мотивы преступления.

Напомним, что перед новогодними праздниками в городе случилась целая серия поджогов покрышек в жилых домах. Активнее всего освещался поджог, приведший к возгоранию двери в квартиру сотрудника радио Sputnik.

Фото: ЗАКС.Ру