Централизованного повышения стоимости обучения в госвузах не будет, заявили в Минобрнауки

В следующем учебном году государственные вузы не станут централизованно повышать плату за обучение в своих стенах, сообщил 13 января "Интерфакс" со ссылкой на Минобрнауки. Сообщения о возможном повышении расценок связаны с заявлениями отдельных ректоров частных вузов, посчитавших недостаточно эффективной свою экономическую модель, предположили в ведомстве.

"Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции", — высказались в Минобрнауки.

Согласно заявлению ведомства, большинство российских студентов обучаются в государственных вузах бесплатно, поэтому возможное подорожание их не коснется. Что касается дискуссии о предполагаемом повышении расценок, то ее вызвали заявления "руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает".

Ранее глава Ассоциации негосударственных вузов Владимир Зернов допустил повышение на 10-12 % стоимости образования в частных вузах в 2024/2025 учебном году.

Фото: ЗАКС.Ру