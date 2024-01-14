СК организовал проверку из-за жалоб жильцов дома на Каменноостровском проспекте

Жалоба на условия содержания дома на Каменноостровском проспекте не ускользнула от внимания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как рассказали в ведомстве 14 января, он поручил представить доклад о результатах организованной по факту обращения процессуальной проверки.

К Бастрыкину обратились жильцы доходного дома Н. Гвоздева и А. Бардиной на Каменноостровском проспекте, 45. Жалоба поступила в приемную главы СК во "ВКонтакте", в тексте перечислялись проблемы, с которыми вынуждены сталкиваться обитатели здания.

Так, жильцы сообщили о затопленном подвале и плесени на стенах, отсутствии освещения в местах общего пользования и неработающих лифтах. Кроме того, в тексте говорится о прекращении водоснабжения дома с января, а также о том, что в декабре в течение пяти дней в доме отсутствовало отопление.

"Жильцы устраняли коммунальную аварию за свой счет. Неоднократные обращения в управляющую компанию "ЖКС № 1 Петроградского района" и администрацию результатов не принесли", — отметили в Следкоме.

В Петербурге ведомство организовало процессуальную проверку изложенных в обращении сведений. Бастрыкин поручил и. о. главы регионального ГСУ СК Олегу Бобкову доложить о результатах проверки и принятом по итогам решении. Выполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СК.

Фото: ЗАКС.Ру