"Площадь Восстания" вернулась к обычному режиму работы после ремонта эскалатора

Работы по ремонту эскалатора на станции метро "Площадь Восстания" завершены, сообщили 14 января в пресс-службе петербургского метрополитена. Вестибюль № 2 вновь заработал в обычном режиме.

"Вестибюль № 2 станции "Площадь Восстания" работает в обычном режиме. Работы по капитальному ремонту эскалатора завершены", — гласит распространенное подземкой сообщение.

Ограничения в работе вестибюля, выходящего на Московский вокзал, ввели в начале недели. Несколько дней по утрам в рабочие дни вестибюль закрывали на вход, а ближе к вечеру вход пассажиров ограничивали.

В конце декабря режим работы из-за ремонта эскалатора также изменила станция "Балтийская". Как сообщали в городском комитете по транспорту, работы планируется завершить до 19 марта.

Фото: ЗАКС.Ру