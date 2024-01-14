Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей превысила семь процентов

По итогам 2022 года доля россиян с ежемесячным доходом свыше 100 тысяч рублей достигла уровня 7,4 %, сообщило 14 января РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. Согласно опубликованной информации, это максимальное значение с начала наблюдений.

По итогам 2022 года доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей выросла на 1,7 процентных пункта. Подобный прирост стал самым заметным с 2013 года, когда Росстат начал отслеживать подобный параметр.

Также на 2,7 % выросла доля россиян с зарплатой 60-100 тысяч рублей, достигнув в итоге значения 15,3 %. Доля россиян с доходами на уровне 45-60 тысяч рублей составила 13,5 %, увеличившись на 1,8 %. В случае с россиянами, получающими зарплаты в интервале от 27 тысяч до 45 тысяч рублей, их доля увеличилась на 1,5 %, составив в итоге 27,4 %.

Доля работников с зарплатами ниже 27 тысяч рублей при этом, наоборот, снижалась, сообщило агентство.

В минувшем декабре президент Владимир Путин говорил, что в России "подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты".

Фото: ЗАКС.Ру