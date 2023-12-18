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Новости 19:40

Путин: Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

фото ЗакС политика Путин: Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками всероссийского чемпионата "Профессионалы". В то же время он выразил мнение, что в стране "очень много" богатых людей.

"В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас не мало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много", — приводит слова главы государства РИА Новости.

Президент также поведал собравшимся о том, что благополучные люди якобы "вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, создают им искусственные сложности", чтобы их дети учились стремиться к поставленной цели. Он также назвал залогом успеха намерения людей добиваться чего-либо.

Ранее Путин посетил Центризбирком, где подал документы для участия в предстоящих выборах президента. Сами выборы состоятся 17 марта 2024 года, при этом голосование на них будет длиться в течение трех дней.

Фото: ЗАКС.Ру


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