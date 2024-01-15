Полиция в Тверской области проверила Дунцову на наркотики

В Тверской области сотрудники полиции задержали вечером 14 января экс-кандидата в президенты Екатерину Дунцову и проверили ее на наличие запрещенных препаратов в крови. Позже ее отпустили.

Вечером в воскресенье Дунцова рассказала о проведенном в Твери собрании, на котором был учрежден оргкомитет создаваемой ей партии. Большинство участников одобрили название "Рассвет" в качестве потенциального для новой политической организации.

"В ближайшее время во всех регионах мы проведем собрания сторонников, создадим региональные отделения, выберем делегатов на учредительный съезд, начнем полноценную работу и подготовку к выборам", — пообещала Дунцова в своем Telegram-канале.

Ночью в Telegram-канале "Кровавая барыня" сообщил о задержании Дунцовой, когда та ехала домой. От политика потребовали пройти освидетельствование на наркотики, та ответила согласием.

Позже сама Дунцова в своем блоге рассказала о происшествии. Она сообщила, что ехала домой на каршеринговой машине, когда вдруг "завис" навигатор. Из-за этого ей пришлось съехать на обочину. Там к ней подошли сотрудники ГИБДД и потребовали пройти освидетельствование.

"Тест на наркотики, конечно, дал отрицательный результат, меня уже отпустили. Надеюсь, что это просто недоразумение", — написала Дунцова.

Ранее Дунцова заявила, что подключилась к сбору подписей за кандидата в президенты Бориса Надеждина.

Фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой