Дунцова подключилась к сбору подписей за Надеждина

Журналистка и политик Екатерина Дунцова, не допущенная Центризбиркомом до участия в президентских выборах, подключилась к кампании Бориса Надеждина. Последний выдвинут "Гражданской инициативой", и для появления в бюллетене ему нужно собрать сто тысяч подписей в десятках регионов. По мнению Дунцовой, нужно помочь ему преодолеть этот барьер. Один из штабов 60-летнего кандидата на новогодних праздниках открылся в Петербурге.

Помимо схожих взглядов на текущий внешнеполитический курс РФ, журналистка отметила еще один фактор, побуждающий ее поддержать Надеждина.

"Это, вероятно, единственная возможность проведения независимого наблюдения", - написала Дунцова в своем Telegram-канале.

Отметим, что и Дунцова, и Надеждин выступают с пацифистских позиций. Журналистке не дали собирать подписи из-за того, что она якобы не создала инициативную группу для выдвижения. На просьбу Дунцовой к руководству "Яблока" выдвинуть ее кандидатом в президенты партия отреагировала отказом.

фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой