Верховный суд отклонил иск Дунцовой к Центризбиркому

Верховный суд отказался удовлетворить иск журналистки Екатерины Дунцовой, которая обжаловала отказ Центризбиркома регистрировать ее кандидатом в президенты. Об этом из зала заседаний 27 декабря сообщил медиапроект RusNews. Решение вынес судья Олег Нефедов.

Ранее Дунцова заявила, что от решения Верховного суда будет зависеть, "осталось ли что-то от правового государства в нашей стране"

Напомним, что ЦИК усмотрел сотню несоответствий между ходатайством о регистрации и нотариально заверенным протоколом со встречи инициативной группы по выдвижению Дунцовой. По мнению чиновников, ошибки имелись в данных о поддерживающих 40-летнюю женщину гражданах.

Окончательная версия отказа со стороны ведомства звучала уже иначе: инициативная группа по выдвижению Дунцовой якобы так и не была сформирована. Встреча по выдвижению журналистки прошла в Москве 17 декабря. На ней участникам отключили свет. После подачи документов в ЦИК нотариус Дунцовой подвергся внеплановой проверке Минюста.

UPD 13:45 На пресс-подходе несостоявшаяся кандидат в президенты рассказала, что планирует основать собственную партию. Дунцова также готова во время кампании организационно помочь другому кандидату, Борису Надеждину.

фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой