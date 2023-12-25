Дунцова обжаловала в Верховном суде отказ Центризбиркома

Журналистка Екатерина Дунцова, которую Центризбирком в минувшие выходные отказался регистрировать кандидатом в президенты, обжаловала это решение в Верховном суде. Иск должны будут рассмотреть до конца недели, о чем она сообщила в собственном Telegram-канале.

"У нас будет возможность убедиться, осталось ли что-то от правового государства в нашей стране. Если да, то мы непременно выиграем суд и продолжим кампанию, как и планировали", - написала пока не состоявшийся кандидат.

По озвученной в субботу версии ЦИК, в документах инициативной группы, представляющей журналистку, имелось около сотни нарушений. Позже стала известна официальная причина отказа: инициативная группа, выдвинувшая Дунцову кандидатом на специальной встрече, якобы вообще не была создана.

Напомним, что 40-летняя журналистка из Тверской области, имеющая опыт работы в местном самоуправлении, выступает с пацифистских позиций и считает важной задачей освобождение политзаключенных.

UPD: Рассмотрение жалобы на решение Центризбиркома назначено на среду, 27 декабря.

фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой