Минюст устроил внеплановую проверку нотариуса Дунцовой

Сотрудники Минюста заинтересовались документами, которые нотариус оформил на встрече инициативной группы в поддержку выдвижения журналистки Екатерины Дунцовой в президенты. Об этом кандидат сообщила в своем Telegram-канале.

Чиновники явились к нотариусу с внеплановой проверкой. По предположению Дунцовой, власть имеет намерение скомпрометировать документы о ее выдвижении.

"К нотариусу, который заверял протокол собрания инициативной группы Путина, с проверкой почему-то не приходили", - отметила она.

Накануне Дунцова вместе со сторонниками подала документы в Центризбирком, никаких претензий по отношению к ним в этот день чиновники не выразили. Для попадания в бюллетень журналистке из Ржева теперь предстоит собрать 300 тысяч подписей из как минимум сорока регионов.

Собрание инициативной группы для выдвижения Дунцовой состоялось в минувшее воскресенье, в ее поддержку заверили более 500 необходимых по закону подписей. На встрече участникам отключили свет, но эта проблема была оперативно решена.

Фото: ЗАКС.Ру