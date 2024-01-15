Интерес к покупке первичного жилья вырос в Петербурге в полтора раза

Интерес к покупке первичного жилья вырос в Петербурге в начале месяца более чем в полтора раза, сообщило 15 января РИА "Новости" со ссылкой на директора по продажам риелторской компании "Этажи" Сергея Зайцева. Темп роста оказался ниже, чем в среднем по России.

Эксперт связал увеличение спроса на первичную недвижимость с ухудшением условий по льготной ипотеке. В качестве примера он привел ситуацию лета 2023 года, когда "на фоне ухудшения условий кредитования все те, кто рассчитывал на снижение цен, начали ускоряться с решением жилищного вопроса". Сейчас на первичном рынке наблюдается схожая ситуация, отметил Зайцев.

По сравнению с январем 2023 года спрос на первичную недвижимость в Москве вырос на 77 %, в Петербурге — на 54 %. При этом в среднем по стране интерес к такому жилью увеличился на 59 %.

В конце декабря вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах правительства продлить действие программы льготной ипотеки лишь в тех регионах, где она пользуется невысоким спросом.

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