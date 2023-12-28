Льготную ипотеку хотят продлить только в некоторых российских регионах

Правительство России хочет продлить программу семейной ипотеки, а льготную ипотеку – только в некоторых регионах, об этом 28 декабря пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина на заседании правительственной комиссии.

Хуснуллин отметил, что льготную ипотеку хотят оставить только в тех регионах, где на нее невысокий спрос.

Также, по словам вице-премьера, во всех регионах России не будут продлевать льготную ипотеку из-за того, что она выполнила свою функцию.

Напомним, что Министерство финансов направило на рассмотрение проект изменения условий выдачи льготной ипотеки.

Фото: ЗАКС.Ру