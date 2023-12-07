Силуанов подтвердил планы "охлаждения" льготной ипотеки

Министерство финансов действительно направило на рассмотрение в правительство проект изменения условий выдачи льготной ипотеки, подтвердил глава ведомства Антон Силуанов 7 декабря. Заявление прозвучало на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета, все говорят об этом. Поэтому нужно немного принимать меры по охлаждению, чтобы не было "пузырей"", — приводит "Коммерсантъ" ответ Силуанова на вопрос о том, вносил ли Минфин предложения, касающиеся льготной ипотеки.

По словам Силуанова, возглавляемое им министерство предложило "элементы стабилизации рынка, чтобы не было каких-то волатильностей в этом секторе". Он также отметил, что регуляторы должны принимать взвешенные решения, нацеленные на развитие рынка без лишних скачков.

Ранее президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме признал существование ипотечных рисков в России. До этого появилась информация о том, что Минфин подготовил проект увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30 %. В свою очередь, в Центробанке выразили поддержку начинанию.

Фото: ЗАКС.Ру