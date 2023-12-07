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Новости 15:56

Путин признал существование ипотечных рисков в России

фото ЗакС политика Путин признал существование ипотечных рисков в России

В России наблюдаются определенные риски на ипотечном рынке, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет". По его словам, над решением проблемы работают правительство страны и Центробанк.

В своем выступлении Путин объявил о достижении рекордных объемов кредитования в России за всю ее историю. В то же время складывающаяся ситуация чревата риском перегревания ипотечного рынка в стране, отметил он.

"Здесь риски определенные существуют. Правительство и Центральный банк сейчас тоже на этот счет дискутируют между собой, ищут определенные решения с тем, чтобы не перегревать этот рынок", — приводит слова Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что Россия старается учитывать негативный опыт других стран, в которых рынок ипотечного кредитования оказался не подкреплен реальными деньгами.

Ранее стало известно о возможности увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30 %. В Центробанке идею поддержали.

Фото: Kremlin.ru


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