Милонов призвал запретить вазэктомию в России

Существование добровольной стерилизации в России встревожило избранного от Петербурга депутата Госдумы Виталия Милонова, передает 15 января RT. Парламентарий обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить проведение процедуры для женщин и полностью запретить ее для мужчин.

По мнению Милонова, в стране существует демографическая проблема, которая требует комплексного подхода. В частности, россияне сейчас имеют право на проведение процедуры добровольной стерилизации. "Безусловно, доступ к ней несколько ограничен, однако нельзя сказать, что он полностью закрыт для тех, кто не имеет твердых медицинских показаний к такой операции", — отметил в своем обращении Милонов.

Депутат предложил ограничить проведение добровольной стерилизации для женщин исключительно случаями, когда существует угроза жизни по медицинским показаниям. В случае с мужчинами Милонов попросил Мурашко рассмотреть возможность полного исключения вазэктомии "из перечня медицинских услуг, оказываемых на территории нашей страны".

Ранее Милонов обращался в МВД с просьбой проверить рекламу отсрочек от армии.

Фото: ЗАКС.Ру