Милонов попросил Колокольцева проверить рекламу отсрочек от армии

Реклама получения отсрочек от армии и предоставления возможности выезда за рубеж может представлять собой скрытую форму саботажа, пересказывает "Коммерсантъ" позицию избранного от Петербурга депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентарий обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой организовать проверку фирм, распространяющих подобную рекламу.

Милонов указал на участившиеся, по его мнению, в последнее время случаи рекламирования в интернете услуг по предоставлению отсрочки от армии и смене гражданства. По его утверждению, одна из фирм предлагала помощь в получении политического убежища в некой стране Евросоюза, при этом обещая указать "факты преследования" со стороны российского государства. Подобная деятельность представляется парламентарию скрытой формой госизмены.

"Прошу вас провести комплексную проверку деятельность подобных организаций (занимающихся рекламой отсрочки от армии) на территории нашей страны и при необходимости принять меры реагирования", — обратился к Колокольцеву депутат.

Ранее Милонов выступил против изучения в школах книг Захара Прилепина и Владимира Маканина. Перед этим он выступил за введение в Уголовный кодекс статьи об ответственности за нарушение общественной морали. На подобное предложение его вдохновило выступление группы "Щенки", чей вокалист вышел на сцену в одном лишь носке на половом органе.

Фото: ЗАКС.Ру