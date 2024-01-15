Метрополитен объявил о поиске разработчика проекта реконструкции "Нарвской"

Станция метро "Нарвская" может закрыться на капитальный ремонт, обратил внимание 15 января "РБК Петербург". Конкурс на подготовку проектной документации объявлен на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет разработать научно-проектную и рабочую документацию на проведение капитального ремонта и реставрации вестибюля "Нарвской". Речь идет о работах на крыше, фасадных работах и восстановлении стилобата. Также предполагается капремонт роллопандуса на станции и обустройство газонных ограждений на стилобате с озеленением.

Начальная цена контракта составляет 40,2 миллиона рублей. Заявки от желающих участвовать в конкурсе будут приниматься до 25 января.

Ранее стало известно о том, что подземка разыскивает подрядчика для выполнения капремонта "Удельной". Сумма контракта составит 1,9 миллиарда рублей.

Фото: ЗАКС.Ру