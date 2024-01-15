Красногвардейский суд рассмотрит дело об ударе по плечу полицейского

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по делу о применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Само дело было возбуждено из-за удара по плечу полицейского.

По версии следствия, в декабре 2022 года 38-летняя уроженка Архангельской области нанесла удар сотруднику полиции в доме № 35 по Заневскому проспекту. Сделала она это якобы из-за нежелания быть привлеченной к административной ответственности.

Подобный поступок был трактован в соответствии с Уголовным кодексом. В своем сообщении от 15 января прокуратура известила об утверждении обвинительного заключения по делу. Само дело направлено в Красногвардейский райсуд для рассмотрения по существу.

В соответствии с УК, наказание по статье о насилии к представителю власти предусматривает, среди прочего, наложение штрафа в размере до 200 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: ЗАКС.Ру