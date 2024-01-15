Под Петербургом пенсионерку насмерть сбил скоростной поезд в Москву

В Тосненском районе Ленобласти в минувший уик-энд случилась смертельная железнодорожная авария. Как сообщает региональное управление МВД на транспорте, под колесами скоростного поезда, следовавшего из Петербурга в Москву, оказалась 72-летняя пенсионерка.

На станции Трубников бор женщина пересекала пути по специально оборудованному для этого переходу, однако на красный свет. От гибели ее не спасло ни экстренное торможение, ни звуковой сигнал, поданный машинистом.

Инцидент, в котором продолжают разбираться правоохранители, не повлек за собой задержки других поездов.

Фото: ЗАКС.Ру