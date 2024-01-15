Горсуд проверит доводы защиты по обжалованию приговора за фейки об армии Ольге Смирновой

В Санкт-Петербургском городском суде 15 января состоялось очередное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор активистке "Мирного сопротивления" Ольге Смирновой, осужденной на 6 лет по статье о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК). Суд решил изучить доводы защитницы Марии Зыряновой.

Адвокат Зырянова, представляющая интересы Смирновой в этом процессе, ходатайствовала об изучении доказательств, которые остались проигнорированы судом первой инстанции. В частности, она просит суд ознакомиться с материалами на цифровом носителе, на котором содержатся данные о "спорных" публикациях активистки, ставших основанием для уголовного дела. По словам адвоката, в соцсети "ВКонтакте" ей сообщили, что страницы, на которых были опубликованы материалы, заблокированы по требованию прокуратуры задолго до того, как сотрудники полиции составили акт осмотра этих ресурсов. Как силовикам удалось посмотреть посты без обхода блокировок, до сих пор не ясно.

Следующее заседание состоится 6 февраля.

Напомним, 30 августа 2023 года Кировский районный суд приговорил Смирнову к 6 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Поводом для уголовного дела послужили публикации в паблике движения "Мирное сопротивление", в которых говорилось о специальной военной операции.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру