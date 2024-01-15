Пискарев заявил о попытках иноагентов помешать выборам с помощью трафаретов

Иностранные агенты стремятся воспрепятствовать проведению выборов президента России в марте, полагает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев. Как передает его слова Telegram-канал комиссии, в ход идут в том числе и трафареты для граффити.

О "многочисленных фактах" попыток иноагентов и представителей иностранных организаций помешать подготовке и проведению выборов президента Пискарев сообщил на заседании мониторинговой группы возглавляемой им комиссии. Он поделился сведениями о разнообразных вариантах повлиять на общественное мнение, якобы используемых иноагентами.

Из слов Пискарева следует, что речь идет о распространении дезинформации, подстрекательствах к созданию протестных групп и призывах к незаконным акциям. Также иноагенты будто бы предоставляют агитационные материалы, под которыми депутат понимает листовки, трафареты для граффити, а также "тезисы для дискредитации нашей страны, избирательной системы и процесса международного наблюдения за ходом выборов".

В качестве примера для подтверждения своей позиции Пискарев упомянул адресованное к мировым лидерам обращение зарубежных организаций и ряда релокантов, в том числе признанных иноагентами, с призывом не признавать предстоящие в России выборы легитимными. Парламентарий упомянул об административной и уголовной ответственности для вмешивающихся в выборы иноагентов и сообщил, что комиссия направила собранные факты в Генпрокуратуру и Минюст для принятия мер реагирования.

Месяцем ранее Пискарев заявлял об активизации зарубежных спецслужб в связи с предстоящими выборами. Сами выборы назначены на 17 марта, при этом голосование по ним будет длиться в течение трех дней.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева