Пискарев обнаружил активизацию зарубежных спецслужб в связи с предстоящими выборами в России

Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства обнаружила активизацию работы спецслужб стран НАТО, объявил 10 декабря ее глава Василий Пискарев ("Единая Россия"). Депутат полагает, что это может быть связано со стартом президентской кампании в России.

"Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и "агентов влияния" в связи с началом кампании по выборам президента в России", — приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.

По версии парламентария, среди прочего идет подготовка к проведению незаконных акций на территории России и якобы "ведется подготовка провокаторов" в Грузии и странах Прибалтики. На деньги грантов, поступающих в том числе от МИД Германии будто бы проводится обучение неких "псевдонаблюдателей" и "журналистов в изгнании", считает Пискарев.

Депутат объявил, что в скором времени комиссия поделился наблюдениями с Центризбиркомом и Генпрокуратурой.

Выборы президента состоятся в России 17 марта, при этом само голосование будет трехдневным, а в семи регионах будет проводиться прямо на улице. В минувшую пятницу о намерении баллотироваться заявил действующий глава государства Владимир Путин.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева