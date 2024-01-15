Обвиняемой в "фейках" петербурженке Александровой продлили арест

Пушкинский районный суд Петербурга одобрил запрос следствия и продлил срок содержания под стражей для местной жительницы Анны Александровой. Об этом пишет портал MR7. Женщину преследуют по делу о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК).

Срок ареста истекал 22 января, его продлили на два месяца. Постановление вынесла судья Татьяна Макарова.

Подробности уголовного дела Анны Александровой до сих пор неизвестны журналистам в связи с нежеланием адвоката раскрывать их. Впервые о преследовании петербурженки стало известно в прошлом месяце, а арестована она была в конце ноября.

Фото: ЗАКС.Ру