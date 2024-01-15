ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:12

Общественная палата России готова потратить 11,7 млн рублей на центр по наблюдению за выборами

фото ЗакС политика Общественная палата России готова потратить 11,7 млн рублей на центр по наблюдению за выборами

Общественная палата России объявила закупку на организацию работы Ситуативного центра по наблюдению за голосованием на выборах президента страны. Максимальная стоимость контракта составляет 11,7 млн рублей.

Работать центр должен с 14 по 18 марта, сказано в документах закупки. Там же уточняются его цели: мониторинг социальной обстановки в контексте выборов; учет и обобщение информации с избирательных участков и от наблюдателей; обеспечение взаимодействия с избиркомами, информирование общественности и так далее. 

Из документов закупки следует, что исполнитель контракта должен будет оформить и оборудовать техникой с мебелью помещение центра. В частности, необходимо поставить светодиодный видеоэкран в 55 дюймов, сцену не менее 16 кв. м, стулья со столами и другое. Также организатор обязан оснастить выездную группу видеокамерой, микрофонами, трансляционной станцией и другой техникой. 

Исполнитель обязан будет и позаботиться о питании в центре. От него требуется проведение кофе-брейка для участников и сотрудников СМИ с закусками и десертами, обедов для экспертов и волонтеров из двух горячих блюд и напитка и итоговой кофе-паузы для организаторов и волонтеров. 

Помимо этого, исполнитель контракта Общественной палаты должен озаботиться охраной, клинингом, информационным сопровождением и другими аспектами. Также на него возлагается обязанность по закупке сувениров и раздаточной продукции: именных свитшотов (60-70 штук), футболок для волонтеров (150-160 штук), бейджей с лентами (130-150 штук) и благодарственных бланков для наблюдателей (7000-9000 штук), следует из документов закупки. 

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Регулярно на разные уровни голосования Общественная палата готовит своих наблюдателей и организует штаб. Аналогично работает ОП в Петербурге

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама