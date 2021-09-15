Как будет работать Центр видеонаблюдения за выборами в Петербурге

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Общественная палата Петербурга презентовала 15 сентября Центр общественного наблюдения за выборами. В нем любой горожанин сможет следить за происходящим на избирательных участках, уверили в ОП. Правда для этого надо за сутки подать заявку, а самому переключать видео одного участка на другой не получится - надо будет обратиться к оператору.

Центр общественного наблюдения открыли на первом этаже "Невской ратуши", в которой находятся несколько правительственных комитетов. Изначально глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина говорила, что ЦОН откроют на Суворовском проспекте, где располагается Общественная палата Петербурга. Помещение в "Невской ратуше" для центра выделило правительство города, сообщила ЗАКС.Ру пресс-секретарь региональной палаты Яна Макшина. Она уточнила, что в ратуше Центр открыли из-за технических возможностей.

Председатель ОП Петербурга Ирина Соколова рассказала журналистам, что Центр будет работать круглосуточно: с утра 17 сентября и до окончания подсчета голосов 20 сентября. Следить можно только за избиркомами Петербурга, уточнила руководитель региональной палаты.

В Центре наблюдения установлены 8 видеопанелей. На каждой будет транслироваться происходящее с четырех избирательных участков в режиме реального времени, рассказала Соколова. Включения с участков будут автоматически сменять друг друга, уточнила пресс-секретарь ОП Петербурга Макшина. По ее словам, при необходимости можно вывести на экран определенный участок и наблюдать за ним. Это же будет происходить при получении информации о возможном инциденте на УИК, сказала Соколова.

Также в Центре созданы 50 автоматизированных рабочих мест (АРМ) - столы с компьютерами, на которых можно наблюдать за 1-4 избирательными комиссиями. Часть рабочих мест зарезервирована: 14 мест для представителей партий, 2 - для самой Общественной палаты, 4 - для СМИ, 1 - для уполномоченного по правам человека в Петербурге, 1 - для Совета по правам человека, сообщила Соколова. Остальные места доступны для всех желающих, отметила председатель ОП Петербурга.

- На сайте Общественной палаты Санкт-Петербурга размещена вся информация о работе Центра общественного наблюдения. Там есть форма заявок, которые надо подать заранее, для того, чтобы в определенный день в определенное время прийти в центр, - рассказала Соколова.

Заранее - это за сутки, уточнила глава ОП. Она добавила, что на рассмотрение заявки у палаты есть 12 часов.

Наблюдать за видео с участков может только человек с петербургской пропиской. В заявке придется указать свои ФИО, данные паспорта, желаемый день и время присутствия и номер УИК для наблюдения. Без последнего палата может предоставить просто общее место перед большим экраном, а не отдельное за столом, уточнили в ОП. Хотя за персональным местом, по словам главы палаты Соколовой, самостоятельно работать тоже не получится.

- Вы обратили внимание, у компьютеров нет ни клавиатуры, ни мышки? Они все объединены в единую локальную сеть. Здесь круглосуточно будет находиться как минимум один, а скорее всего два оператора. Просто обозначается номер АРМа, вы называете номер участка, трансляцию с которого вы хотите наблюдать, и оператор вам выводит на монитор видеотрансляцию с этого участка, естественно, в режиме реального времени, - поведала председатель палаты способ работы за компьютерами.

Соколова рассказала, что при получении информации о каком-либо инциденте на избирательном участке, видео с него будут выводить на большой экран, отматывать и просматривать. Информацию о возможных нарушениях палата будет брать и от находящихся в самом центре людей, и из социальных сетей, и от наблюдателей непосредственно на участках, сообщила руководитель петербургской палаты.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге тоже организует свой центр по просмотру видеотрансляции с избирательных участков, сообщили в пресс-службе омбудсмена. Там уточнили, что он будет располагаться в Федеральном доме на Суворовском проспекте.

Наблюдать за выборами вместе с аппаратом омбудсмена будут представители Совета по правам человека в городе и "Наблюдатели Петербурга", рассказали в пресс-службе. Дежурства расписаны даже на ночное время, добавили в аппарате уполномоченного.

По информации Санкт-Петербургской избирательной комиссии, всего в городе 1940 избирательных участков. Видеонаблюдение будет организовано на 95% из них - 112 участков остаются без прямой трансляции происходящего.

Ранее следить за избирательными участками мог любой желающий на специальном сайте Центральной избирательной комиссии. В 2021 году ЦИК решил закрыть доступ и выдавать разрешение на просмотр только ограниченному числу лиц. Причин на это, по словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, несколько: слишком дорого, отсутствие необходимости в "праздном созерцании" и вероятные специальные атаки на сайт с трансляцией, которые остановят всю его работу.

текст: София Саттарова/ фото: Михаил Масленников