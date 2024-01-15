Петербургские главы МО отправились в Москву на муниципальный форум

Делегация глав муниципальных образований Петербурга отправилась в Москву на муниципальный форум "Малая родина - сила России". Северную столицу на мероприятии представляют более 100 глав округов, сообщили в комитете территориального развития 15 января. Всего в Петербурге 111 муниципальных образований.

Из чиновников сопровождать муниципалов отправились вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, глава КТР Денис Царегородцев, а также начальник подведомственного комитету отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Ашот Даниелян.

Всего на форум прибудет порядка 7,5 тысячи глав муниципалитетов со всей страны. Основные мероприятия пройдут в восьми павильонах ВДНХ. Там запланировано 3 панельные дискуссии, 65 круглых столов, 19 лекций, а также презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти.

Завтра, 16 января, на форуме пройдет торжественное награждение всероссийской премией "Служение". ЗАКС.Ру изучил сайт премии. От Петербурга в топ-100 проектов попал лишь один. МО "Город Петергоф" будет представлен в номинации "Мой край — моя гордость" с молодежным историко-патриотическим проектом "Петергофские гардемарины Петра Великого". Авторы проекта уверены, что их инициатива позволит развить патриотическое воспитание, физическое и духовное развитие, повысить интерес к истории своего города, а также сформировать активную жизненную позицию.

Константин Леньков / Фото КТР