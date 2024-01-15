Беглов поведал о планах сделать новый музейный форум соразмерным Ночи музеев по масштабам

Новый музейный форм "Дневные звезды" начнется в Петербурге на этой неделе, сообщил 15 января слушателям "Радио России" губернатор Александр Беглов. Он отметил, что организаторы мероприятия надеются сделать его таким же масштабным, как и Ночь музеев.

Форум начнется в среду, 17 января. По словам Беглова, культурное событие должно стать одним из главных в предстоящем праздновании 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Всего запланировано проведение приблизительно 150 мероприятий, участниками которых станут 70 учреждений культуры.

"Организаторы форума — наш комитет по культуре и Музей блокады — рассчитывают сделать его таким же традиционным и масштабным, как Ночь музеев", — поделился планами губернатор.

Также в своем радиообращении Беглов сообщил, что уже со вторника петербургские подростки начнут держать вахту на Пискаревском кладбище.

Фото: ЗАКС.Ру