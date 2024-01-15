Со вторника подростки начнут дежурить на Пискаревском кладбище

На этой неделе петербургские дети и подростки начнут дежурить на Посту № 1 на территории Пискаревского мемориального кладбища, заявил 15 января губернатор Александр Беглов. В своем обращении по "Радио России" он сообщил, что первая вахта запланирована на ближайший вторник.

"Со вторника, 16 января, ребята в возрасте от 12 лет до 21 года начнут заступать в почетный карал на Пискаревском мемориальном кладбище. Каждый день со вторника по четверг с 12:00 до 16:00 они будут нести вахту на нашем Посту № 1 и у Вечного огня и у монумента "Мать-Родина"", — поведал Беглов радиослушателям.

В своей речи губернатор отметил важность участия молодых петербуржцев в патриотических акциях, а также в работе по сохранению исторической правды и увековечению памяти блокадников.

О том, что участники молодежных движений будут нести вахту на Пискаревском кладбище, в минувшем декабре говорил спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский. Решение об этом было принято после просьб главы городской организации ветеранов Василия Волобуева и председателя Совета Героев Петербурга и Ленобласти Геннадия Фоменко.

Фото: ЗАКС.Ру