Впервые за десятилетие в России стало расти число алкозависимых

Росстат опубликовал исследование, посвященное соотечественникам с диагностированной алкогольной зависимостью. В документе, который изучил "Коммерсант", говорится, что в 2022 году впервые за предшествовавшие двенадцать лет таких граждан в стране стало больше.

Показатель до первого года военной спецоперации падал с каждым годом: с 2010 года цифра снизилась почти вдвое. По итогам 2021 года под диспансерным наблюдением находилось 53,3 тысячи человек. Через год их насчитали уже 54,2 тысячи.

Имеющаяся статистика с высокой долей вероятности может быть неполной или неточной, поскольку цифры берутся только из данных наркодиспансеров, отметил в беседе с журналистами завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медуниверситета Владимир Менделевич.

"Это вопрос, обратился человек за помощью или нет. В последние годы возрастает количество людей, которые обращаются анонимно в негосударственные учреждения и не попадают в статистику", - отметил специалист.

Кроме того, в отчетность попадают люди без диагноза, но с так называемым пагубным употреблением: например, к подобным случаям относятся пойманные пьяными за рулем. Менделевича больше тревожит рост числа алкогольных психозов, которые считаются надежным признаком сложившейся зависимости.

фото: pixabay