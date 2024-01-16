Петербург окутает снегопад 16 января

В Петербурге снегопад вызвал восьмибалльные пробки на дорогах. Непогода связана с циклоном "Эфталия", об этом 16 января в своем Telegram-канала рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Циклон сформировал в Северной столице облачную погоду и осадки в виде снегопада.

При этом синоптик отметил, что очень сильный ветер можно не ждать – скорость будет достигать 4-9 м/с. Температура воздуха в городе составит от -6 до -8 градусов.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в городе зафиксированы восьмибалльные пробки, а также множество ДТП.

Фото: ЗАКС.Ру