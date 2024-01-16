Градозащитники высказались против изменения закона об охранных зонах Петербурга

Представители градозащитного сообщества выразили несогласие с планами изменения закона Петербурга № 820-7, регламентирующего границы охранных зон, сообщил 16 января Telegram-канал "SOS СПб СНОС". На состоявшемся накануне заседании члены Экспертного совета по сохранению исторического наследия высказались против разделения исторических построек на средовые и несредовые. Также они выступили против лишения несредовых построек охранного статуса с возможностью их дальнейшего сноса.

По итогам заседания совета участники единогласно приняли резолюцию, текст которой они намерены направить в правительство Петербурга и в Минкульт.

Резолюция содержит требование сохранить существующий подход к сохранению зданий, отказавшись от предлагаемого разделения их на разряды в пользу признания "безусловной ценности" существующих построек. Также градозащитники поддержали идею о возвращении запрета на внутриквартальное строительство зданий в охранных зонах, которые бы виднелись с улиц, возвышаясь над исторической застройкой.

Помимо этого, одобрение получили предложения о создании списка ценных зданий советского периода, утверждении принципа охраны глубинных перспектив, проспектов и других осевых композиций, созданных до середины XIX века, а также о разработке и внесении в закон правил поддержания и использования исторических зданий.

В конце ноября комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) предложил изменения в закон об охранных зонах, согласно которым исторические постройки предлагается ранжировать по их ценности. Петербургские градозащитники раскритиковали инициативу, высказав опасения, что ее принятие может привести к изменению облика исторического центра города.

Фото: Mars art&events / YouTube (скриншот видео)