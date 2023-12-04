Градозащитники выступили против предложенного КГИОП учета исторических зданий

В Петербурге 4 декабря прошла пресс-конференция "Требование сохранить безусловную ценность исторических зданий Санкт-Петербурга". Мероприятие провел Градозащитный пресс-центр в Медиацентре на Марсовом поле.

Участники пресс-конференции раскритиковали идею комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) о новом способе учета исторических зданий. По мнению ведомства, стоит разделять постройки на средовые и несредовые — последние можно не сохранять. В качестве примера несредовой застройки комитет показал пристройки к домам хозназначения и аналогичные.

Председатель общества "Старый Петербург" Михаил Мильчик на пресс-конференции заявил, что деление огромного количества зданий на средовые и несредовые недопустимо. Как минимум в отнесении постройки к одной из категорий возможно допущение ошибок, считает Мильчик.

Другие участники пресс-конференции добавили, что хозпостройки тоже можно назвать средовыми. Президент научного комитета ИКОМОС - Россия по правовым вопросам и бывший депутат Законодательного собрания города Алексей Ковалев заявил, что каждый дом и "каждый камешек" центра Петербурга - памятник дореволюционной эпохи.

- Это не могут быть несредовые объекты, если мы говорим об исторической среде, - считает Ковалев.

Аналогичного мнения координатор Градозащитного пресс-центра Олег Ларионов. Он тоже считает, что среда исторической части города сформировалась до революции:

- Что такое применительно к Санкт-Петербургу среда? Это не какая-то там идеальная картинка, не какой-то хрустальный идеальный город, который кто-то хочет видеть. Это та среда, которая сложилась к 1917 году со всеми её архитектурными различными стилями, может быть, изъянами, какой-то особенностью отдельных локаций. Есть парадный центр, есть непарадные кварталы Адмиралтейского района…

Научный сотрудник Эрмитажа Василий Успенский считает, что подобные постройки создают существующую особую атмосферу Петербурга. Она отражена как в романах Федора Достоевского, так и в фильмах Алексея Балабанова, отметил Успенский.

- Очень часто именно эти скромные маленькие флигели определяют тот самый колорит исторического Петербурга, который мы так любим, - добавил зампред общества "Старый Петербург" Александр Кононов.

Также градозащитники опасаются, что в будущем к якобы несредовым объектам могут относить все больше зданий и не охранять их от сноса. Сами новые правила придуманы для того, чтобы расчистить место в центре Петербурга для строительства новых домов, предположил депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский. Он напомнил, что главная цель закона, который хотят менять в КГИОП, сохранение исторического наследия, а не обеспечение интересов бизнеса.

Он добавил, что сейчас существует объективный способ отнесения здания к историческим объектам - год постройки до 1917 года. Комитет же предлагает использовать субъективное определение ценности постройки, считает Вишневский.

Напомним, ранее в ЗакСе в первом чтении приняли проект закона о запрете сноса зданий с признаками объекта культурного наследия. Согласно документу, постройку нельзя будет сносить, если на нее была подана заявка на включение в реестр ОКН.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции