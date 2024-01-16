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Новости 12:10

Главой ТИК № 10 стала экс-сотрудница администрации Выборгского района

фото ЗакС политика Главой ТИК № 10 стала экс-сотрудница администрации Выборгского района

Санкт-Петербургская избирательная комиссия назначила членом и председателем территориального избиркома № 10 Ольгу Шаврову. Решение принято на заседании 16 января.

Член Горизбиркома Екатерина Фесик рассказала, что у Шавровой юридическое образование. В комиссию ее выдвинула партия "Единая Россия", сказала Фесик.

Шаврова более 20 лет проработала в администрации Выборгского района, добавил член ГИК Павел Шапчиц. Она уже уволилась, уточнил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

В декларации администрации Выборгского района за 2021 год указана полная тезка Шавровой. Ее должность — начальник юридического отдела.

Напомним, ТИК № 10 отвечает за проведение выборов на территории муниципального образование "Сергиевское". Это МО — часть Выборгского района.

София Саттарова


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