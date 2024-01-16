В Москве суд прекратил производство по делу в отношении Гудкова* об участии в нежелательной НПО

Савёловский районный суд Москвы прекратил производство по делу в отношении экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*, сообщили 16 января в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Ранее на политика был составлен протокол об участии в деятельности нежелательной в России неправительственной организации (ст. 20.33 КоАП РФ).

В качестве основания для принятого решения в пресс-службе указали на некие иные предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях обстоятельства, позволяющие освободить гражданина от ответственности (п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).

Как уточнил ТАСС, дело на политика завели из-за его участия в конференции "Форума свободной России"**, состоявшейся в октябре прошлого года в эстонском Таллине. Передать Гудкову* составленный на него протокол не удалось.

О составлении протокола на Гудкова* стало известно в конце ноября. Сам политик находится вне пределов России.

*Минюст внес Дмитрия Гудкова в реестр иностранных агентов

**Минюст внес "Форум свободной России" в список нежелательных организаций на территории РФ

Фото: ЗАКС.Ру