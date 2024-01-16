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Новости 12:43

Поддержка участников СВО должна быть приоритетом для Госдумы, заявил Володин

фото ЗакС политика Поддержка участников СВО должна быть приоритетом для Госдумы, заявил Володин

Приоритетом для работы Государственной думы должна быть поддержка спецоперации и ее участников, поделился 16 января мнением спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Заявление прозвучало на первом пленарном заседании в рамках весенней сессии парламента.

"Несомненным приоритетом, коллеги, в нашей работе должны быть вопросы поддержки специальной военной операции, наших ребят, солдат, офицеров, членов их семей", — цитирует слова Володина ТАСС.

Спикер отметил, что к настоящему времени Госдума приняла 91 закон, касающийся вопросов поддержки участников СВО и их семей. В то же время, по его мнению, не следует останавливаться на достигнутом. Спикер отметил, что надеется на поддержку парламентариев в работе над тем, чтобы бойцы "ни в чем не нуждались".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала вернувшихся со СВО граждан заниматься воспитанием подрастающего поколения.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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