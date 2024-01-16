Поддержка участников СВО должна быть приоритетом для Госдумы, заявил Володин

Приоритетом для работы Государственной думы должна быть поддержка спецоперации и ее участников, поделился 16 января мнением спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Заявление прозвучало на первом пленарном заседании в рамках весенней сессии парламента.

"Несомненным приоритетом, коллеги, в нашей работе должны быть вопросы поддержки специальной военной операции, наших ребят, солдат, офицеров, членов их семей", — цитирует слова Володина ТАСС.

Спикер отметил, что к настоящему времени Госдума приняла 91 закон, касающийся вопросов поддержки участников СВО и их семей. В то же время, по его мнению, не следует останавливаться на достигнутом. Спикер отметил, что надеется на поддержку парламентариев в работе над тем, чтобы бойцы "ни в чем не нуждались".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала вернувшихся со СВО граждан заниматься воспитанием подрастающего поколения.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина