Финские пограничники расследуют более трех тысяч дел о преступлениях на границе с РФ

Финская пограничная служба расследует три тысячи дел о преступлениях на русско-финской границе, об этом 16 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Большинство дел связаны с мигрантами, которые обратились за убежищем в Финляндию, из-за чего подозреваемых, скорее всего, наказывать не будут.

Уточняется, что несмотря на то, что просителей убежища освобождают от уголовного наказания, следователи погранслужбы рассматривают каждый случай отдельно. В случаях, где преступления не связаны с прошением убежища, нарушителям грозит штраф или заключение за решетку на срок до одного года.

В основном дела связаны с иностранными гражданами, однако есть и небольшое количество нарушителей из Финляндии.

В общей сложности в Финляндию прибыло около 1,3 тысячи человек без необходимых документов в основном из Сирии, Сомали и Йемена.

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