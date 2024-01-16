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Новости 12:59

В Кремле отказались комментировать сообщения о состоянии здоровья Набиуллиной

фото ЗакС политика В Кремле отказались комментировать сообщения о состоянии здоровья Набиуллиной

Вопрос состояния здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной представляет собой сугубо личную информацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами 16 января. В связи с этим он отказался высказываться на этот счет.

"Я не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле. Это абсолютно личная информация. Состояние здоровья мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать", — передает "Интерфакс" слова Пескова, произнесенные в ответ на просьбу высказаться на этот счет.

Представитель Кремля ограничился пожеланием Набиуллиной "здоровья, сил и продолжения целеустремленности".

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о якобы проведенной госпитализации главы Центробанка.

Фото: ЗАКС.Ру


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