Умерла экс-глава Российского Красного Креста Раиса Лукутцова

Бывший председатель Российского Красного Креста 74-летняя Раиса Лукутцова была найдена мертвой в Москве, об этом 16 января пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника ТАСС, тело женщины нашли накануне в ее московской квартире на Новочеремушкинской улице.

Уточняется, что последнее время Лукутцова тяжело болела. По предварительным данным, смерть женщины не носит криминальный характер. Следов насилия не было обнаружено.

Российский Красный Крест Раиса Лукутцова возглавляла с 2006 года по 2021 год. В 2022 году получила условный срок за попытку нелегально продать санаторий "Дружба" под Москвой.

Фото: mchs.gov.ru