Слуцкий, Харитонов и Даванков приедут в Петербург в конце января

Трое зарегистрированных кандидатов в президенты России, выдвинутые представленными в Госдуме партиями, посетят Петербург в конце января. Об этом ЗАКС.Ру рассказали представители партий ЛДПР, КПРФ и "Новые люди".

Раньше всех, вероятней всего, Северную столицу посетит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Как рассказал депутат Законодательного собрания Андрей Малков, приезд Слуцкого ожидается в начале 20-х чисел января.

Его оппоненты Владислав Даванков из "Новых людей" и коммунист Николай Харитонов прибудут в город в последних числах месяца. Последний планирует провести встречу с петербургскими сторонниками 30 января, рассказал ЗАКС.Ру глава городского отделения компартии, депутат ЗакСа Роман Кононенко. Примерно в этих же числах в городе будет Даванков, рассказала руководитель отделения "Новых людей" Анастасия Васильева.

Напомним, первым претендентом на президентский пост, который посетил Петербург, стал кандидат партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. 13 января он провел встречу со своими сторонниками и местными политиками.

Голосование по избранию президента пройдет в России с 15 по 17 марта. Сейчас на это место претендуют 11 человек, среди которых действующий президент Владимир Путин, идущий на выборы в качестве самовыдвиженца.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру