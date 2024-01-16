Смольнинский райсуд арестовал подозреваемого в желании сотрудничать с украинской разведкой

Смольнинский районный суд определился с мерой пресечения для 67-летнего уроженца Дагестана, сообщила 16 января объединенная пресс-служба городских судов. Пожилого человека заподозрили в покушении на сотрудничество с иностранным государством (ч. 3 ст. 30 — ст. 275.1 УК РФ).

"Мужчина подозревается в том, что инициативно обратился в ГУР МО Украины и сообщил о своих намерениях выдать украинской стороне информацию и совершить конкретные действия, которые могут способствовать военному поражению РФ", — пересказала суть дела судебная пресс-служба.

Как сообщается, о приписываемых фигуранту намерениях узнали сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. После этого встречи гражданина и его общение в переписках якобы происходило строго в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Имя и фамилия фигуранта неизвестны. Высказываться относительно задержания и подозрений в свой адрес он не стал. При этом в суде он просил о назначении более мягкой, по сравнению с арестом, меры пресечения.

Суд просьбе не внял и отправил гражданина в СИЗО до 11 марта.

Ранее стала известна статистика по делам о самовольном оставлении воинской части (ст. 337 УК РФ), рассмотренным судами в Петербурге в 2023 году. Приговоры выслушали 108 человек, при этом ни одно из вынесенных решений не было оправдательным.

Фото: ЗАКС.Ру