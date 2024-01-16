ЗакС получит первые "Лады" в апреле, заявил Бельский

Петербургское Заксобрание в наступившем году намерено приступить к замене автопарка на машины российского производства, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале. По его словам, первые автомобили могут поступить в распоряжение ЗакСа уже весной.

Бельский уточнил, что сейчас завод "Лада Санкт-Петербург" готовится к запуску седанов. Как только это произойдет, Заксобрание закажет для себя первые 10 автомобилей.

"Пересаживать парламент на отечественные авто надеемся начать уже в апреле", — резюмировал спикер.

Ранее стало известно о получении Госдумой первых 33 автомобилей Lada Vesta, предназначенных для рядовых депутатов. При этом глав парламентских комитетов планируют пересадить на Lada Aura, а вице-спикеры и главы фракций, подобно спикеру Вячеславу Володину, получат в свое распоряжение новые Aurus

Фото: ЗАКС.Ру