"Ведомости": Главы комитетов Госдумы пересядут на новые Lada Aura

Госдума получила 33 автомобиля Lada Vesta, предназначенных для перевозки рядовых депутатов, сообщили 10 января "Ведомости" со ссылкой на источник в аппарате парламента. По информации издания, главы комитетов тоже пересядут на Lada, но им предназначена иная модель.

Полученные автомобили не будут закреплены за конкретными депутатами, рассказал изданию собеседник. Ранее рядовые парламентарии перемещались на машинах Ford Mondeo и Hyundai. Замена автопарка на российские автомобили должна продолжиться по мере выбывания из строя старых.

При этом в 2024 году планируется приступить к замене машин, закрепленных за руководством нижней палаты. Так, вице-спикеры Госдумы и главы фракций вслед за спикером Вячеславом Володиным получат новые Aurus взамен автомобилей марки Genesis. В свою очередь, руководители парламентских комитетов будут ездить на Lada Aura вместо привычных им Genesis и BMW.

О том, что рядовые парламентарии пересядут на Lada Vesta, сообщил в конце минувшего года зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов ("Новые люди").

В августе президент Владимир Путин заявил, что госслужащие должны ездить на российских машинах. Вскоре после этого Володин перечислил марки автомобилей, на которые планируется пересадить депутатов.

Фото: ЗАКС.Ру