Думские депутаты пересядут на "Москвичи", "Лады" и "Аурусы", пообещал Володин

Госдума поддерживает требование президента Владимира Путина об отказе от использования иномарок, заявил 4 августа спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, такое решение поддержали все главы фракций, представленных в Думе.

"Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", — приводит слова Володина пресс-служба парламента.

Спикер уточнил, что в избирательных округах для депутатов арендуют различные автомобили. Начиная с сентября планируется переход на машины отечественных марок, заявил он. При этом, говоря о себе, Володин сообщил, что пользуется "Аурусом", а в нерабочее время пересаживается на "Москвич-3". Последнюю машину он охарактеризовал как "вместительную, экономичную и надежную".

О необходимости перехода депутатов на использование российских машин Володин говорил еще в прошлом месяце. В тот раз его поддержал и избранный от Петербурга депутат Виталий Милонов.

Накануне Путин заявил, что российские чиновники должны отказаться от иностранных автомобилей в пользу отечественных. Между тем, согласно подсчетам аналитиков "Контур.Торгов", за прошедший год траты на госзакупки иномарок увеличились в России на 133%.

Фото: ЗАКС.Ру