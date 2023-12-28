Депутаты Госдумы пересядут на LADA Vesta

Депутаты Госдумы вместо иномарок будут ездить на автомобилях LADA Vesta, сообщил зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов ("Новые люди"). В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что первым пересел на такую машину, и выложил ролик с рассказом о ее салоне.

"В 2023 году говорили, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. И вот я — первый пассажир новой "Лады Веста", теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы", — написал Леонов, попутно выразив удовлетворение как самой машиной, так и скоростью перехода "от слов к делу" в этом вопросе.

К тексту депутат приложил минутное видео с рассуждениями о качествах автомобиля. "Хороший достаточно салон, есть даже мультимедийная какая-то штука, на которой есть маршруты и управление мультимедийное", — рассуждает на записи он. В целом, по словам Леонова, автомобилем он остался доволен.

В минувшем августе президент Владимир Путин высказался о необходимости госслужащим ездить на российских автомобилях, после чего спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты пересядут на "Москвичи", "Лады" и "Аурусы".

На прошлой неделе появилась информация, что Госдума прекратит оплачивать бензин депутатам на иномарках.

Фото: ЗАКС.Ру