ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:44

Депутаты Госдумы пересядут на LADA Vesta

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы пересядут на LADA Vesta

Депутаты Госдумы вместо иномарок будут ездить на автомобилях LADA Vesta, сообщил зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов ("Новые люди"). В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что первым пересел на такую машину, и выложил ролик с рассказом о ее салоне.

"В 2023 году говорили, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. И вот я — первый пассажир новой "Лады Веста", теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы", — написал Леонов, попутно выразив удовлетворение как самой машиной, так и скоростью перехода "от слов к делу" в этом вопросе.

К тексту депутат приложил минутное видео с рассуждениями о качествах автомобиля. "Хороший достаточно салон, есть даже мультимедийная какая-то штука, на которой есть маршруты и управление мультимедийное", — рассуждает на записи он. В целом, по словам Леонова, автомобилем он остался доволен.

В минувшем августе президент Владимир Путин высказался о необходимости госслужащим ездить на российских автомобилях, после чего спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты пересядут на "Москвичи", "Лады" и "Аурусы".

На прошлой неделе появилась информация, что Госдума прекратит оплачивать бензин депутатам на иномарках.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама